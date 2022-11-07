Ночью минчане заметили странные вспышки в небе. Вот что это было

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Опубликовано: 07.11.2022 12:13 , Обновлено: 07.11.2022

В Минске жители микрорайона Лошица в ночь с 6 на 7 ноября наблюдали странные вспышки в небе. Было похоже на работу стробоскопа.

Мигание и странное свечение наблюдались на протяжении полутора минут.

Оказалось, причина вспышек не имеет ничего общего с небесным или природными являниями. На улице Янки Лучины что-то случилось с фонарем, из-за чего фонтан искр посыпался на землю.

Сообщают, что никто не пострадал, поблизости с искрящим столбом людей не было.

Ранее Телеграф сообщил, что нейросеть смоделировала, как может в будущем выглядеть столица Беларуси — Минск. Например, проспект Независимости, Площадь Победы, Немига, «Новая Боровая» и даже метро. Вот что из этого получилось.

Нейросеть показала, как будет выглядеть Минск в 2050 году