Нейросеть показала, как будет выглядеть Минск в 2050 году

📷 Фото

Опубликовано: 31.10.2022 15:50 , Обновлено: 31.10.2022

Нейросеть смоделировала, как может в будущем выглядеть столица Беларуси — Минск. Например, проспект Независимости, Площадь Победы, Немига, «Новая Боровая» и даже метро. Вот что из этого получилось.

Соответствующий запрос нейросети сделали журналисты Onliner. Что-то в Минке будущего изменилось до неузнаваемости, а что-то лишь слегка поменяло свой облик.

А вы бы хотели жить в таком городе?

Проспект Независимости

Площадь Победы

Минское метро

Новая Боровая

Больше фото можно посмотреть по ссылке.

Ранее Телеграф писал, что белоруска, фотограф Анна рассказала, что ей часто снился сон, как Минск накрывает цунами. Поэтому она решила проиллюстрировать его с помощью нейросети. Говорит, что вышло очень похоже.

Белоруска показала свой сон, как цунами накрыло Минск, с помощью нейросети

Кроме того, нейросеть создала новые обложки для 10 белорусских романов и повестей — Владимира Короткевича, Василя Быкова, Леанида Дайнеко, Владимира Орлова, Вячеслава Адамчика, Михася Зарецкого, Кузьмы Чорного, Саши Филипенко, Людмилы Рублевской и Янки Брыля.

Новость Телеграф