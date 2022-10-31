Нейросеть показала, как будет выглядеть Минск в 2050 году
Нейросеть смоделировала, как может в будущем выглядеть столица Беларуси — Минск. Например, проспект Независимости, Площадь Победы, Немига, «Новая Боровая» и даже метро. Вот что из этого получилось.
Соответствующий запрос нейросети сделали журналисты Onliner. Что-то в Минке будущего изменилось до неузнаваемости, а что-то лишь слегка поменяло свой облик.
А вы бы хотели жить в таком городе?
Больше фото можно посмотреть по ссылке.
Ранее Телеграф писал, что белоруска, фотограф Анна рассказала, что ей часто снился сон, как Минск накрывает цунами. Поэтому она решила проиллюстрировать его с помощью нейросети. Говорит, что вышло очень похоже.
Белоруска показала свой сон, как цунами накрыло Минск, с помощью нейросети
Кроме того, нейросеть создала новые обложки для 10 белорусских романов и повестей — Владимира Короткевича, Василя Быкова, Леанида Дайнеко, Владимира Орлова, Вячеслава Адамчика, Михася Зарецкого, Кузьмы Чорного, Саши Филипенко, Людмилы Рублевской и Янки Брыля.