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"Никуда не переходим" - Белорусов предупредили об опасных письмах "от Беларусбанка"

"Никуда не переходим" - Белорусов предупредили об опасных письмах "от Беларусбанка"
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Пресс-служба одного из крупнейших банков Беларуси - Беларусбанка - обратилась к клиентам со срочным предупреждением. Белорусов призвали не реагировать на письма, которые могли придти на электронную почту некоторым клиентам от имени банка.

В Центр кибербезопасности Беларусбанка поступила информация об участившихся случаях фишинговой рассылки, которую устроили неизвестные злоумышленники от имени известного финансового учреждения. Клиентам на электронную почту приходят письма, в которых, судя по предоставленному пресс-службой скриншоту, предлагают обновить учётные данные. Само письмо оформлено в фирменном стиле Беларусбанка и заявлено как “информационное уведомление от имени отдела обслуживания клиентов”.

Скриншот письма от мошенников, мимикрирующих под
Скриншот письма от мошенников, мимикрирующих под

На деле же, как выяснили специалисты по кибербезопасности, это очередные мошенники, которые смогут получить доступ к персональным данным клиента, если тот перейдёт по ссылке, высланной якобы для “проверки данных и подтверждения некоторых настроек профиля” клиента.

“При переходе по ссылке вы попадете на поддельную страницу Интернет-банкинга, а мошенники в это время получат доступ к вашим персональным данным. Поэтому никуда не переходим и максимально делимся постом”, - предупредили в пресс-службе компании.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские пользователи соцсетей придумали собственный способ “борьбы” с телефонными мошенниками. Своим лайфхаком поделился один из пользователей соцсети Threads.

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