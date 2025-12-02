"Никуда не переходим" - Белорусов предупредили об опасных письмах "от Беларусбанка"
Пресс-служба одного из крупнейших банков Беларуси - Беларусбанка - обратилась к клиентам со срочным предупреждением. Белорусов призвали не реагировать на письма, которые могли придти на электронную почту некоторым клиентам от имени банка.
В Центр кибербезопасности Беларусбанка поступила информация об участившихся случаях фишинговой рассылки, которую устроили неизвестные злоумышленники от имени известного финансового учреждения. Клиентам на электронную почту приходят письма, в которых, судя по предоставленному пресс-службой скриншоту, предлагают обновить учётные данные. Само письмо оформлено в фирменном стиле Беларусбанка и заявлено как “информационное уведомление от имени отдела обслуживания клиентов”.
На деле же, как выяснили специалисты по кибербезопасности, это очередные мошенники, которые смогут получить доступ к персональным данным клиента, если тот перейдёт по ссылке, высланной якобы для “проверки данных и подтверждения некоторых настроек профиля” клиента.
“При переходе по ссылке вы попадете на поддельную страницу Интернет-банкинга, а мошенники в это время получат доступ к вашим персональным данным. Поэтому никуда не переходим и максимально делимся постом”, - предупредили в пресс-службе компании.
Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские пользователи соцсетей придумали собственный способ “борьбы” с телефонными мошенниками. Своим лайфхаком поделился один из пользователей соцсети Threads.