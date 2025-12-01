Белорусы нашли "лучшую защиту" от мошенников

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Опубликовано: 01.12.2025 10:14 , Обновлено: 01.12.2025

Звонки телефонных мошенников стали притчей во языцех не только во всех пабликах правоохранительных органов, но и темой для шуток и интернет-мемов. Белорусские пользователи соцсетей даже придумали собственный способ "борьбы" с телефонными мошенниками.

Как правило, милиция советует не вступать в диалог с телефонными мошенниками. Однако, чтобы понять, что на том конце провода злоумышленник, а не реальный работник ЖКХ или милиции, человеку волей-неволей приходится переброситься хотя бы парой фраз со звонящим. Белорусы нашли способ, как заставить мошенников самим бросить трубку.

“Лучшей защитой” от мошенников, как оказалось, является… белорусский язык. Таким лайфхаком поделился один из пользователей соцсети Threads. Мужчина сразу “раскусил” мошенников - звонили с российского номера и предлагали бесплатную замену ключей от домофона. Участников популярной схемы телефонного “развода” даже не смутило, что звонили они жителю загородного дома - непреодолимым препятствием стало другое.

“Когда я сказал: “Калi ласка, размаўляце са мной на беларускай мове”, они растерялись и положили трубку”, - поделился своей историей мужчина.

Судя по комментариям, многие белорусы прибегают к такому лайхаку, чтобы отсеять мошенников при телефонном общении.

“У меня был такой же случай, только хотели поменять счётчик. Как услышали белорусскую речь, так, видимо, обиделись, и даже не попрощались”, - рассказал один из участников беседы.

А другой комментатор из Казахстана отметил, что местные используют аналогичный “оберег от мошенников”.

“Казахский язык тоже не любят мошенников. У нас в Казахстане, услышав казахский язык, кидают трубку”, - рассказал он.

Как работает схема “домофонных мошенников”?

Кстати, в милиции Минска на днях заявили, что сообщение о замене домофона само по себе - не повод для паники. Это вполне может быть рядовой процедурой, плановой заменой, направленной на улучшение безопасности и комфорта.

Тем не менее, в связи с участившимися случаями мошенничества в этой сфере, правоохранители призвали белорусов сохранять бдительность и перепроверять информацию, озвученную по телефону. Информацию о плановой замене домофонов обязаны размещать на своих официальных сайтах обслуживающие организации.

А вот мошенники действуют по откатанной схеме:

В процессе замены или выдачи новых ключей мошенники просят жильцов предоставить свои паспортные данные.

Далее поступает звонок от якобы правоохранителей, которые сообщают, что только что на связи были аферисты, а личные данные уже используют для незаконных финансовых операций.

Чтобы сохранить сбережения, предлагают передать деньги курьеру для декларирования либо внести их на специальный счет в банке.

Если вы столкнулись с подобной схемой - следует тут же обращаться в правоохранительные органы.