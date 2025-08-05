Литва обнаружила взрывчатку в разбившемся беспилотнике и призвала НАТО прислать "экспериментальные системы"

Опубликовано: 05.08.2025 22:31 , Обновлено: 05.08.2025

Генеральная прокуратура Литвы заявила, что обнаруженный на полигоне Гайжюнай беспилотник, который в Литве изначально называли прилетевшим "из Беларуси", на самом деле летел из России и был дезориентирован украинской системой ПВО.

Напомним, что ещё на прошлой неделе в понедельник БПЛА влетел в воздушное пространство Литвы. Там заявили, что “из Беларуси”. Дрон некоторое время летал над территорией страны, а затем потерпел крушение. Военные искали дрон почти неделю, и в пятницу он был обнаружен на территории Гайжюнского полигона в Йонавском районе.

«Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный в пятницу на полигоне Гайжюнай, судя по имеющимся данным, относится к классу «Гербера»», — сообщила генеральный прокурор Литвы.

По словам Грунскене, после осмотра устройства было установлено, что в нем находилось взрывное устройство, которое литовские военные специалисты успешно обезвредили на месте.

Начальник штаба Военно-воздушных сил Литвы полковник Дайнюс Пашкявичюс уточнил, что потерпевший крушение в Литве беспилотник перевозил около двух килограммов взрывчатки.

«Для сравнения, «Шахед» или беспилотник подобного типа, имеющий схожую конструкцию, может нести до 50 килограммов взрывчатки», — сказал Пашкявичюс.

“Даже если это будут экспериментальные системы”

В результате Вильнюс попросил НАТО разместить в стране средства противодействия БПЛА из-за “российской угрозы”.

“Мы просим о размещении дополнительных средств борьбы с беспилотниками, даже если это будут экспериментальные системы. Мы в меняющихся обстоятельствах готовы к тому, чтобы их опробовать”, - заявила министр обороны Литвы Шакалене.

«Поскольку подобные инциденты, скорее всего, будут повторяться до тех пор, пока продолжается война России против Украины, это означает, что мы должны принять дополнительные меры», — добавила Шакалене.

Литовский министр напомнила, что уже два беспилотника вторглись в Литву за относительно короткий промежуток времени. Министр повторила, что основная версия заключается в том, что дроны, потерявшие ориентацию, вторглись в Литву после того, как были запущены в России в сторону Киева, но из-за действий ПВО Украины были дезориентированы и оказались на территории Литвы.