Опубликовано: 16.03.2025 09:54 , Обновлено: 16.03.2025

Дорого обошлась жителю Минского района ссора с возлюбленной — в 350 рублей, разбитый остановочный павильон и уголовное дело. Как сообщила пресс-служба Московского РУВД, 35-летний мужчина «не смог дозвониться» до своей девушки (та его, судя по всему, предусмотрительно заблокировала), и, не найдя понимания у случайных прохожих, сорвал злость на ни в чём не повинном стекле остановки.

Оказавшись в ЧС у любимой, мужчина попросил позвонить с телефонов незнакомых людей. Но избранница, похоже, была непреклонна и не брала трубку даже с чужих номеров. Такого фиаско житель пристоличья не выдержал. В порыве «страсти», подогреваемой алкоголем, он разбил кулаком стекло остановочного павильона на площади Независимости. Осознав, что натворил, «Ромео» ретировался домой, где его и задержали сотрудники милиции.

Теперь, помимо сердечных мук, мужчине предстоит разбираться с последствиями своего «подвига». Материальный ущерб оценили в 350 рублей.

А самое главное — в отношении его возбудили уголовное дело. Обычно такие действия квалифицируются по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса «Хулиганство».

За подобные преступления предусмотрены различные виды наказаний: от общественных работ и штрафа до ареста, ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на срок до трёх лет.

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