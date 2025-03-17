Опубликовано: 17.03.2025 12:01 , Обновлено: 17.03.2025

В Минске задержали 58-летнего мужчину, сообщившего о «минировании» железнодорожного вокзала. Причиной поступка, по его словам, стала не устроившая цена билета на поезд, сообщила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошёл «на днях». Минчанин позвонил по справочному телефону БелЖД, чтобы узнать о билетах на поезд. Во время разговора с сотрудницей он сообщил о «готовящемся взрыве», так как ему «не понравилась цена на билет».

В отношении неработающего минчанина возбуждили уголовное дело по статье 340 Уголовного кодекса Республики Беларусь («Заведомо ложное сообщение об опасности»).

Старший инспектор по особым поручениям ОИОС ГУВД Мингорисполкома Александр Колыско напомнил, что даже «шуточные» угрозы повлекут за собой уголовную ответственность.

Какое наказание грозит?

По части 1 статьи 340 УК РБ предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста, ограничения свободы на срок до трёх лет или лишения свободы на срок до пяти лет.

Однако, если ущерб от действий лжеминёра (включая затраты на проверку сообщения и «разминирование») будет признан крупным, либо наступили тяжкие последствия, то в действие вступит часть 2 этой же статьи.

В таком случае виновному может грозить ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трёх до семи лет.

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