В МВД предупредили об уголовной ответственности за сваттинг. За что подросткам может грозить до 7 лет тюрьмы?

Опубликовано: 24.07.2023 09:51 , Обновлено: 24.07.2023

В Министерстве внутренних дел Беларуси предупредили подростков и их родителей об уголовной ответственности за сваттинг, случаи которого регулярно регистрируют правоохранительные органы. Разобрались, что это такое и кому может грозить до семи лет лишения свободы.

Сваттинг в МВД Беларуси назвали “актуальной проблемой”, из-за которой регулярно страдают различные госучреждения - школы и другие учреждения образования, вокзалы и аэропорты, социальная инфраструктура, предприятия и торгово-развлекательные центры. Именно они становятся гласными целями веерной рассылки о лжеминировании.

[info_b]Термин “сваттинг” пошёл от английской аббревиатуры SWAT, обозначающей спецподразделение в американских правоохранительных органах, аналогичное белорусскому СОБР (спецотряд быстрого реагирования). Сваттингом принято называть преступные действия злоумышленников, направленные на введение правоохранительных органов в заблуждение с целью вызова спецслужб по определённому адресу. Как правило, это делается с помощью фальшивых сообщений о закладке бомбы, убийстве, захвате заложников и т.п.[/info_b]

Как рассказал начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Андрей Ковалев, по каждому факту подобных рассылок о лжеминировании белорусские правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления личности злоумышленников.

“За подобные преступления предусмотрена уголовная ответственность, а поиск злоумышленника, где бы он ни находился и какими средствами для сохранения анонимности ни пользовался - лишь вопрос времени”, - подчеркнул представитель МВД.

[info_b]Согласно статье 340 Уголовного кодекса Беларуси, привлечь к ответственности могут за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или “иных действиях”, которые могут привести к:

возникновению опасности для жизни и здоровья людей,

причинению ущерба в крупном размере,

наступлению иных тяжких последствий.

За это предусмотрен штраф, либо арест или ограничение свободы на срок до трех лет , либо лишение свободы на срок до пяти лет . Более суровое наказание - вплоть до семи лет лишения свободы - предусмотрено в случае:

если человек будет привлечён по этой статье повторно;

если преступление совершено группой лиц, по предварительному сговору;

если будет причинен ущерб в крупном размере;

при наступлении иных тяжких последствий. [/info_b]

В качестве наглядного примера сваттинга Ковалев привёл недавний случай, над которым белорусская милиция работала совместно с российскими правоохранителями. В результате сотрудники МВД вычислили несовершеннолетнего жителя Витебской области, который с прошлого года разослал более 200 ложных сообщений об опасности в адрес различных белорусских учреждений. В отношении подростка возбудили несколько уголовных дел.