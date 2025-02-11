"Не перекрёсток, а 33 несчастья" — На видео попало, как трактор в Бресте рассыпал по дороге тюки с соломой

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Опубликовано: 11.02.2025 16:43 , Обновлено: 11.02.2025

Сегодня в Бресте случился необычный инцидент. На перекрёстке улиц Мытной и Екельчика трактор обронил тюки с соломой, которые тут же рассыпались по проезжей части. По предварительной информации, никто не пострадал, а всё произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, дорогу частично перекрыли, а автомобилистам пришлось лавировать между тюками, передало местное издание “Виртуальный Брест”. К слову, подобные случаи не редкость – если груз закреплён недостаточно хорошо, он легко соскальзывает при манёврах.

“Не перекрёсток, а 33 несчастья”, — прокомментировал ситуацию на дороге один из пользователей соцсетей. Другой добавил: “Любой трактор с таким шатким грузом — и я отхожу подальше. Упавший тюк человека прибить может запросто”.

Ранее Telegraf.news писал, что в Гродно 6 февраля на въезде в областной центр загорелся лесовоз. В милиции рассказали, где из-за инцидента перекрыли движение.

В Гродно на дороге загорелся лесовоз. Где перекрыли движение?