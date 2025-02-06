В Гродно на дороге загорелся лесовоз. Где перекрыли движение?
В Гродно днем 6 февраля на въезде в областной центр загорелся лесовоз. В милиции рассказали, где из-за инцидента перекрыли движение.
“Сотрудниками ГАИ Гродно для безопасности граждан временно ограничено движение на перекрестке улицы Белуша и проспекта Румлевский со стороны трассы М6”, - [link href=“https://t.me/Neman102/14485” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома.
Там попросили водителей учитывать эту информацию при построении маршрутов. По данным милиции, никто не пострадал из-за инцидента.
В 15:52 в МЧС [link href=“https://t.me/mchs112by/8404” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] о ликвидации возгорания. Его причина пока не известна.
По [link href=“https://newgrodno.by/society/pod-ive-projdet-brendovyj-prazdnik-morinskaya-zolotaya-rybka/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] издания NewGrodno, огонь серьезно повредил кабину, но не перешел на груз лесовоза. Машины рядом не пострадали.