Не контрабанда. Белорусов предупредили, за что на пограничном пункте штраф до 4200 рублей

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Опубликовано: 14.10.2025 09:12 , Обновлено: 14.10.2025

Находясь в пунктах пропуска, граждане обязаны соблюдать определённый режим и придерживаться строгих правил, за нарушение которых может грозить административная ответственность. Размер штрафа в отдельных случаях может достигать 4200 рублей. И речь вовсе не о контрабанде, а о куда более прозаичных моментах, которые человек может совершить автоматически, по незнанию.

В официальном Telegram-канале Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (ГТК) дали целый список действий, которые категорически запрещается совершать на территории пункта пропуска и за которые можно схлопотать огромный штраф. В целом под запретом любые действия, которые сотрудники КПП могут расценить как “препятствующие осуществлению контроля”, но в правилах прописаны и конкретные примеры.

Итак, на территории пункта пропуска запрещаются:

фото- и видеосъемка;

разговоры по мобильному телефону, если это препятствует осуществлению контроля;

оставлять деньги в документах, передаваемых для проверки (это может расцениваться как взятка должностному лицу);

собственно сама взятка, под которой закон понимает любые действия, “направленные на подстрекательство должностных лиц к нарушению установленного порядка” - предложение каких-либо материальных ценностей или выгод имущественного характера;

проникать на территорию пункта пропуска в нарушение порядка;

находиться на территории пункта пропуска без документов, необходимых для въезда в страну и (или) выезда из нее;

проходить в служебные помещения, а также пересекать линию модулей для проверки документов без разрешения должностных лиц контрольных органов;

проносить без разрешения пограничников и таможенников на территорию пункта пропуска оружие, взрывчатые вещества, взрывные устройства или другие предметы, представляющие опасность для жизни или здоровья;

изменять места стоянки транспортных средств без соответствующего разрешения;

находиться в пунктах пропуска, а также оставлять на территории транспортные средства и товары после прохождения контроля без соответствующего разрешения.

Если человек нарушит один из выше указанных пунктов, должностные лица на КПП имеют законное право привлечь человека за это к административной ответственности, объяснили в ГТК.

[inf]Согласно ст. 24.21 КоАП Республики Беларусь за нарушение режима в пунктах пропуска на государственной границе штраф может достигать 50 базовых величин (то есть 2100 рублей), а в некоторых случаях нарушителю также грозит депортация. За повторное нарушение в течении года максимальный штраф могут удвоить - до 100 базовых (до 4300 рублей).[/inf]

Ранее, как сообщал Telegraf.news, Государственный таможенный комитет Беларуси рассказал о лекарственных препаратах, за провоз которых можно не только получить штраф до 1200 рублей, но и уголовную ответственность в виде 7 лет лишения свободы. Оказывается, подобные меры грозят в случае, если при пересечении границы провезти больше психотропов и наркотических веществ, чем предусматривают нормы.

До 7 лет. В ГТК рассказали, за провоз каких лекарств через границу Беларуси грозят тюрьма и штраф до 1200 рублей