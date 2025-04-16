«Не должен прилипать» — Госстандарт Беларуси запретил один из видов знака аварийной остановки
Белорусский Госстандарт пополнил свой Реестр опасной продукции очередным «уловом». На этот раз под запрет попал знак аварийной остановки, который имел свойство прилипать к чехлу после контакта с топливом. Также «красную карточку» получил вибрационный насос, представлявший, по мнению ведомства, опасность поражения током. Оба товара приехали к нам в Беларусь из Китая.
В первом случае речь идёт о знаке аварийной остановки торговой марки «SKYWAY». Госстандарт запретил его продажу, ввоз и обращение с 16 апреля 2025 года.
Причина — целый букет несоответствий требованиям Техрегламента ТС «О безопасности колёсных транспортных средств» и правилам ООН № 27:
- Площадь свечения маловата . Минимальная площадь флюоресцирующей поверхности в рабочем состоянии должна быть 315 см², а фактически оказалась около 302-303 см².
- Неустойчивость : Во время проверки опоры знака не смогли все одновременно находиться на ровной поверхности.
- И главное — « липучесть »: После испытания на стойкость к топливу, знак аварийной остановки, по правилам, «не должен прилипать к чехлу» и не иметь заметных повреждений. Фактически же, после такого «краш-теста», светоотражающие элементы знака оказались «заметно изменены» и повреждены, а сам знак «прилипал».
Запрет на ввоз и реализацию (также с 16 апреля) получил и насос вибрационный торговой марки «PROFLINE» (модель BH-B 5М).
Здесь претензии связаны с безопасностью низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) и требованиями ГОСТов:
- «Слишком длинный» шнур . По правилам, шнур сечением 0,5 мм² (а фактически там было ещё меньше — 0,33 мм²) допускается, только если его длина не превышает 2 метра. А у этого насоса он был аж 4,83 метра.
- «Слишком короткий» шнур : Для погружных насосов шнур питания должен быть не менее 10 метров. А здесь, повторим, 4,83 метра. Такое вот двойное несоответствие.
- Отсутствие защитного заземления . Погружные насосы должны быть класса I или III (с защитным заземлением или безопасным сверхнизким напряжением). Этот же насос не относился ни к тому, ни к другому классу, создавая, по мнению Госстандарта, риск поражения электрическим током.
Помимо этих двух ярких примеров, в обновлённый список запрещёнки попали также более десятка пар детской обуви, несколько детских игрушек, пара светильников и ламп и даже абрикосовый конфитюр.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, почему Госстандарт Беларуси посчитал опасным мячик с «сумасшедшими монстриками».
Госстандарт Беларуси запретил «Бычье сердце», «Сердце дракона» и мячик с «сумасшедшими монстриками». Чем опасны?