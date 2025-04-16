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Опубликовано: 16.04.2025 14:44 , Обновлено: 16.04.2025

Белорусский Госстандарт пополнил свой Реестр опасной продукции очередным «уловом». На этот раз под запрет попал знак аварийной остановки, который имел свойство прилипать к чехлу после контакта с топливом. Также «красную карточку» получил вибрационный насос, представлявший, по мнению ведомства, опасность поражения током. Оба товара приехали к нам в Беларусь из Китая.

В первом случае речь идёт о знаке аварийной остановки торговой марки «SKYWAY». Госстандарт запретил его продажу, ввоз и обращение с 16 апреля 2025 года.

Фото: danger.gskp.by

Причина — целый букет несоответствий требованиям Техрегламента ТС «О безопасности колёсных транспортных средств» и правилам ООН № 27:

Площадь свечения маловата . Минимальная площадь флюоресцирующей поверхности в рабочем состоянии должна быть 315 см², а фактически оказалась около 302-303 см².

. Минимальная площадь флюоресцирующей поверхности в рабочем состоянии должна быть 315 см², а фактически оказалась около 302-303 см². Неустойчивость : Во время проверки опоры знака не смогли все одновременно находиться на ровной поверхности.

: Во время проверки опоры знака не смогли все одновременно находиться на ровной поверхности. И главное — « липучесть »: После испытания на стойкость к топливу, знак аварийной остановки, по правилам, «не должен прилипать к чехлу» и не иметь заметных повреждений. Фактически же, после такого «краш-теста», светоотражающие элементы знака оказались «заметно изменены» и повреждены, а сам знак «прилипал».

Запрет на ввоз и реализацию (также с 16 апреля) получил и насос вибрационный торговой марки «PROFLINE» (модель BH-B 5М).

Фото: danger.gskp.by

Здесь претензии связаны с безопасностью низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011) и требованиями ГОСТов:

«Слишком длинный» шнур . По правилам, шнур сечением 0,5 мм² (а фактически там было ещё меньше — 0,33 мм²) допускается, только если его длина не превышает 2 метра. А у этого насоса он был аж 4,83 метра.

. По правилам, шнур сечением 0,5 мм² (а фактически там было ещё меньше — 0,33 мм²) допускается, только если его длина не превышает 2 метра. А у этого насоса он был аж 4,83 метра. «Слишком короткий» шнур : Для погружных насосов шнур питания должен быть не менее 10 метров. А здесь, повторим, 4,83 метра. Такое вот двойное несоответствие.

: Для погружных насосов шнур питания должен быть не менее 10 метров. А здесь, повторим, 4,83 метра. Такое вот двойное несоответствие. Отсутствие защитного заземления . Погружные насосы должны быть класса I или III (с защитным заземлением или безопасным сверхнизким напряжением). Этот же насос не относился ни к тому, ни к другому классу, создавая, по мнению Госстандарта, риск поражения электрическим током.

Помимо этих двух ярких примеров, в обновлённый список запрещёнки попали также более десятка пар детской обуви, несколько детских игрушек, пара светильников и ламп и даже абрикосовый конфитюр.

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