Госстандарт Беларуси запретил «Бычье сердце», «Сердце дракона» и мячик с «сумасшедшими монстриками». Чем опасны?
Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) пополнил свой «чёрный список» опасной продукции очередной порцией товаров. На этот раз под запрет, который начнёт действовать с 8 апреля, попали два вида российского крафтового пива с экстравагантными названиями, несколько видов рыбы, а также детские игрушки и туристическая газовая плитка.
«Сердца» с консервантами
Досталось московскому производителю. Два его пивных напитка — «Томатное гозе Бычье Сердце Двойное Укроп» и «Сердце Дракона» — оказались, по данным Госстандарта, с сюрпризом.
В обоих нашли недопустимые для непастеризованных напитков консерванты (сорбиновую и/или бензойную кислоту), которые при этом были честно указаны на этикетке. Выходит, производитель либо не знал о запрете, либо творчески подошёл к классификации своего продукта.
Итог: запрет реализации, ввоза, обращения, прекращение действия документов об оценке соответствия и предписание об устранении нарушений.
Вяленая рыба, которая на самом деле сушёно-вяленая
Похожая история приключилась с вяленой рыбой от двух российских производителей. У «Судака вяленого», «Янтарной рыбки вяленой» и «Сазана вяленого „Премиум“» обнаружили сразу несколько проблем.
Во-первых, по заключению Госстандарта, все они недостоверно названы «вялеными». По содержанию влаги (менее 30%) они должны классифицироваться как «сушёно-вяленые». Контролёры предположили, что производители «умышленно придали внешний вид», чтобы выдать продукт за другой.
Во-вторых, как следствие неправильной классификации, в «Янтарной рыбке» и «Сазане» нашли консерванты (сорбиновую и бензойную кислоты), которые, по мнению Госстандарта, недопустимы именно для сушёно-вяленой продукции.
Результат для всех трёх видов рыбы: запрет реализации, ввоза, обращения, прекращение действия документов и предписание об устранении.
Опасные игрушки
Греческий мяч «Сумасшедшие монстрики» признан опасным из-за превышения уровня миграции фенола в водную среду (0,106 мг/дм³ при норме не более 0,05 мг/дм³). Запрет ввоза, обращения, изъятие.
Чем опасен фенол? Это токсичное вещество. Его избыточное выделение из игрушек (особенно тех, с которыми долго контактируют через кожу) может вызывать раздражение слизистых оболочек, кожи, аллергические реакции, а при длительном воздействии или попадании внутрь — и более серьёзные проблемы со здоровьем, поражая нервную систему и внутренние органы.
Китайская развивающая игра «Собери пазл» отличилась зашкаливающим выделением формальдегида в воздух (более 0,027 мг/м³ при норме не более 0,003 мг/м³). Запрет реализации, ввоза, обращения, изъятие.
Чем опасен формальдегид? Это тоже весьма токсичное соединение, обладающее резким запахом и канцерогенными свойствами. Его пары могут вызывать раздражение глаз, дыхательных путей, кожи, приводить к аллергии, головным болям. При высоких концентрациях или длительном вдыхании может поражать центральную нервную систему. Особенно опасно его превышение в детских товарах, так как детский организм более чувствителен к токсинам.
И ещё немного «опасного»
Фонарь-прожектор «Navigator» (модель NPT-SP18-ACCU) попал под запрет и изъятие из-за значительного превышения содержания свинца в припое (8,29 % при норме не более 0,1 %).
Туристическая газовая плитка «REXANT» — «СОРАТНИК» запрещена к реализации и ввозу из-за целого букета конструктивных недостатков: не обеспечивает устойчивость маленькой посуды, отсутствует обязательный серийный номер и предупреждающие надписи (о взрыве, пожаре, угарном газе и т. д.).
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