"Не делайте себе хуже!" — В Бобруйске милиционеры выстрелили в мужчину

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Опубликовано: 21.01.2024 13:20 , Обновлено: 21.01.2024

В Бобруйске милиционеры применили оружие против местного жителя. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале МВД 21 января и опубликовали видео происшествия.

Как сообщили в министерстве, инцидент произошел вечером 20 января. В милицию позвонила бобруйчанка и сообщила, что на улице неизвестный с ножом угрожает прохожим и наносит повреждения автомобилям.

Прибывший на место наряд Бобруйского отдела Департамента охраны МВД призывал мужчину бросить оружие на землю. Но тот пошел на милиционеров с ножом. Они сначала выстрелили в воздух, а потом — по ногам бобруйчанина.

По информации МВД, нападавший пытался совершить суицид. Но милиционеры предотвратили попытку и оказали ему первую помощь. 44-летнего бобруйчанина доставили в больницу.

“Брось нож! Не делайте себе хуже!” — слышно за кадром.

[info_b]Осторожно! Впечатлительным видео лучше не смотреть. [/info_b]

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