Наезд на школьницу и электросамокатчика, гибель пенсионера. В Минске произошло 3 ДТП

🎥 Видео

Опубликовано: 15.09.2024 10:00 , Обновлено: 15.09.2024

В Минске за вечер 14 сентября произошло три ДТП. В первой аварии легковушка наехала на школьницу, во второй - погиб 63-летний мужчина, в третьей случился наезд на электросамокатчика.

Как сообщили в столичной ГАИ, на улице Слободской около 17:55 14 сентября 21-летний водитель автомобиля Volkswagen, проезжая нерегулируемый пешеходный переход, наехал на 16-летнюю школьницу.

Как передали в ведомстве, с телесными повреждениями подростка доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Гибель пенсионера

Вторая авария, по информации Госавтоинспекции, случилась около 20:00 14 сентября. 48-летний водитель автомобиля Skoda при движении по улице Ванеева наехал на 63-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

“В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия”, - сообщили в ГАИ Минска.

ДТП с электросамокатчиком

А в 21:52, по предварительной информации Госавтоинспекции, 36-летний водитель автомобиля JAC, двигаясь по улице Толбухина, при проезде нерегулируемого пешеходного перехода не предоставил преимущество в движении 21-летнему пешеходу, который проезжал дорогу на электросамокате, и наехал на того.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Как рассказали в ГАИ, электросамокатчика доставили в больницу для обследования.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Ранее Telegraf.news сообщал, что в УВД Минского облисполкома рассказали об аварии со смертельным исходом, которая произошла в Пуховичском районе 13 сентября. Около 10:25 на 31-м километре трассы М-5 “Минск — Гомель” водитель МАЗ врезался в Renault Duster, а тот — в маршрутку с пассажирами. По информации правоохранителей, водитель Renault Duster погиб на месте ДТП.

Под Минском Renault Duster врезался в маршрутку — 77-летний мужчина погиб на месте