Нацбанк предупредил белорусов о мошеннической схеме с визами. Ущерб уже превысил 188 тыс. рублей

Опубликовано: 08.12.2025 15:20 , Обновлено: 08.12.2025

Национальный банк предупредил белорусов о преступной схеме, которую взяли на вооружение мошенники. С 1 сентября автоматизированная система финансового регулятора зафиксировала уже 191 случай, а сумма материального ущерба уже превысила 188 тыс. рублей.

В данном случае мошенники нацелились на тех, кто решил выехать за границу на отдых. “Развод” происходит ещё на стадии оформления виз или при оформлении так называемого “горящего” тура. Туроператоры нередко продают их по более низкой цене, что позволяет туристу неплохо сэкономить. Но в погоне за выгодой нужно не терять бдительности - за заманчивым предложением может скрываться обман.

Именно на таких “заманчивые предложения” и купились пострадавшие люди. После отзыва на рекламу в социальных сетях с ними связывались злоумышленники, которые представлялись менеджером или агентом и убеждали клиентов внести предоплату за свои услуги. Предлоги могли быть разными - оплата билетов, обязательной страховки или визового сбора. Когда клиент проводил оплату, “менеджер” переставал выходить на связь.

Разумеется, никакой обещанной визы или “горящего” тура человек в итоге не получал.

В пресс-службе Нацбанка дали два практических совета белорусам, как не стать жертвой на подобной схемы.

Во-первых, финансовый регулятор посоветовал тщательно подходить к выбору туроператора или визового агентства. Прежде, чем туда обратиться, в Нацбанке посоветовали убедиться в том, что у организации есть физический офис, а не только красивая картинка в интернете.

Во-вторых, в Нацбанке рекомендовали никогда не переводить деньги на банковскую карту физического лица и тем более - на чужой криптокошелек. Солидные компании всегда работают с официальными реквизитами, по которым в последствии можно отследить банковские переводы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил Следственному комитету (СК) и Министерству внутренних дел (МВД) в некоторых случаях блокировать расходные операции по банковским счетам белорусов, в том числе, для противодействия потенциальным мошенникам.

Лукашенко разрешил СК и МВД на 10 дней блокировать счета белорусов. Когда?