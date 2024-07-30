На жителей Слуцка вызвали ОМОН за "экстремальный подарок" другу на День рождения

Опубликовано: 30.07.2024 11:48 , Обновлено: 30.07.2024

На днях к участникам гидробольного клуба в Слуцке домой явился ОМОН. Причиной, как следует из сообщения УВД Минского облисполкома, стала чрезмерная креативность парней, организовавших "экстремальный подарок" одному из своих товарищей на День рождения.

Как рассказали в областной милиции, участники слуцкого гидробольного клуба “очень своеобразно поздравили знакомого парня с Днём рождения”, устроив для него “шуточное экстремальное и весьма реалистичное задержание”. Такое представление, как отметили в милиции, “вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей”. Когда же видеозапись попала в Сеть, ей заинтересовались и правоохранительные органы.

Сотрудники милиции оперативно установили личности фигурантов видел и пришли к ним домой, но уже с настоящими сотрудниками ОМОНа.

“Чрезмерно активные выдумщики за свою затею уже получили протоколы за мелкое хулиганство - теперь у них будет время подумать над своим поведением в ИВС изоляторе временного содержания,” - рассказали в милиции.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос привлечения к ответственности других участников “креативного поздравления”. В милиции не исключили, что после того, как их действиям будет дана правовая оценка, их настигнет та же участь.

Ранее Telegraf.news рассказывал о том, что в феврале этого года милиция пригрозила жительнице Гродно пятью годами тюрьмы за необычный “подарок” для мужа.

«Хотела порадовать мужа» — Милиция пригрозила жительнице Гродно пятью годами тюрьмы за «подарок»