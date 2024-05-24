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На военном полигоне в Брестской области вспыхнул пожар

На военном полигоне в Брестской области вспыхнул пожар
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На военном полигоне в Брестской области, расположенного вблизи городского поселка Ружаны, в четверг, 23 мая, вспыхнул пожар. Привлечь к тушению пожара пришлось не только военнослужащих, но и сотрудников МЧС, в том числе, с применением спецавиации.

По данным Telegram-канала о Брестской области #1регион, пожар вспыхнул и перекинулся на лесной массив во время военных  учебно-тренировочных занятий. По предварительным данным, на полигоне загорелась сухая растительность и потушить очаг возгорания собственными силами военнослужащим не удалось.

В результате МЧС пришлось задействовать наземную технику и авиацию, которая после тушения пожара продолжила мониторинг ситуации с воздуха.

Всего, по данным оперативных служб, к тушению лесного пожара под Ружанами привлекли 56 работников МЧС и 10 единиц наземной техники, а также три борта авиации МЧС:

  • МИ-8 и МИ-17 с водосливными устройствами,
  • вертолет МИ-2 для воздушного патрулирования и мониторинга обстановки с воздуха.

В МЧС также поделились видеокадрами с места ЧП.

Отметим, что настоящее время в Пружанском районе Брестской области, в котором загорелся лес, объявлен III классе пожарной опасности. В связи с этим посещение лесов там ограничено. Более того, сразу в двух соседних районах - Свислочском и Волковысском районах Гродненской области класс пожарной опасности и вовсе повышен до IV, из-за чего там действует полный запрет на посещение лесов.

Карта ограничений на посещение лесов Минлесхожа на 24 мая 2024 года
Карта ограничений на посещение лесов Минлесхожа на 24 мая 2024 года

Ранее Telegraf.news рассказывал, в чём разница между ограничениями и полным запретом на посещение леса.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?

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