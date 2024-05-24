На военном полигоне в Брестской области вспыхнул пожар

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Опубликовано: 24.05.2024 08:13 , Обновлено: 24.05.2024

На военном полигоне в Брестской области, расположенного вблизи городского поселка Ружаны, в четверг, 23 мая, вспыхнул пожар. Привлечь к тушению пожара пришлось не только военнослужащих, но и сотрудников МЧС, в том числе, с применением спецавиации.

По данным Telegram-канала о Брестской области #1регион, пожар вспыхнул и перекинулся на лесной массив во время военных учебно-тренировочных занятий. По предварительным данным, на полигоне загорелась сухая растительность и потушить очаг возгорания собственными силами военнослужащим не удалось.

В результате МЧС пришлось задействовать наземную технику и авиацию, которая после тушения пожара продолжила мониторинг ситуации с воздуха.

Всего, по данным оперативных служб, к тушению лесного пожара под Ружанами привлекли 56 работников МЧС и 10 единиц наземной техники, а также три борта авиации МЧС:

МИ-8 и МИ-17 с водосливными устройствами,

вертолет МИ-2 для воздушного патрулирования и мониторинга обстановки с воздуха.

В МЧС также поделились видеокадрами с места ЧП.

Отметим, что настоящее время в Пружанском районе Брестской области, в котором загорелся лес, объявлен III классе пожарной опасности. В связи с этим посещение лесов там ограничено. Более того, сразу в двух соседних районах - Свислочском и Волковысском районах Гродненской области класс пожарной опасности и вовсе повышен до IV, из-за чего там действует полный запрет на посещение лесов.

Карта ограничений на посещение лесов Минлесхожа на 24 мая 2024 года

Ранее Telegraf.news рассказывал, в чём разница между ограничениями и полным запретом на посещение леса.

В Беларуси ограничили походы в лес в 27 районах, а в 11 — запретили. В чем разница?