На Витебщине женщина получила штраф 8400 рублей после поездки с ребенком. За что и на сколько лет лишили прав?

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Опубликовано: 13.01.2025 16:32 , Обновлено: 13.01.2025

На Витебщине для матери 6-летнего ребенка поездка с ним в детсад закончилась штрафом в 200 базовых величин (8400 рублей) и лишением права управления авто на пять лет. В МВД рассказали, за что завели "административку".

Инспекторы межрайотдела ГАИ УВД Витебского облисполкома остановили Citroen. За его рулем и была 25-летняя мать со своим сыном, а также “явными признаками опьянения”, [link href=“https://t.me/pressmvd/15644” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в МВД. Медосвидетельствование показало свыше 1,1 промилле алкоголя в организме водителя.

Со слов женщины, накануне вечером она употребляла шампанское и вино, отмечая день рождения ребенка. В итоге получила “административку” за нетрезвое вождение.

Ранее Telegraf.news писал, что вечером 10 января на улице Космонавтов в Минске произошло смертельное ДТП: под колеса пикапа на нерегулируемом пешеходном переходе попал 8-летний мальчик.

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