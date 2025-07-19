На Витебщине ОБЭП и ОМОН задержали чиновника и главу сельхозпредприятия

Опубликовано: 19.07.2025 10:24 , Обновлено: 19.07.2025

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебской области при силовой поддержке ОМОН задержали в Орше двух местных жителей по подозрению в получении взятки. Как заявили в МВД, пресечена коррупционная схема в сфере агропромышленного комплекса.

По информации ведомства, 37-летний задержанный, будучи «должностным лицом, занимающим ответственное положение», совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечивал победу коммерческой фирмы в закупках услуг по ремонту сельхозтехники. Эта техника, как заявили в МВД, принадлежала различным хозяйствам Оршанского района.

За это, по данным милиции, фигуранты получили в качестве взятки от директора коммерческой организации и его представителя 20 тысяч рублей.

«Должностным лицам за получение взятки грозит до 15 лет лишения свободы, а за дачу взятки предусмотрена ответственность до 7 лет лишения свободы», — заявил начальник УБЭП УВД Витебщины Александр Макарюк.

Следственные органы возбудили уголовные дела за получение и дачу взятки. Кроме того, сейчас в милиции устанавливают иные возможные эпизоды противоправной деятельности задержанных.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как 18 июля Александр Лукашенко потребовал от милиции разобраться с одной проблемой на предприятиях сельского хозяйства.

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