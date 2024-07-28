На Витебщине автобус вылетел на встречную и врезался в легковушку — в салоне находилось 22 ребёнка

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Опубликовано: 28.07.2024 14:12 , Обновлено: 28.07.2024

В воскресенье, 28 июля, около 11:40 в Вилейском районе Витебской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. По предварительной информации УВД Минского облисполкома, никто не пострадал. На месте работают инспекторы ГАИ и следственно-оперативная группа.

В УВД Минского облисполкома рассказали, что вблизи посёлка Партизанский 56-летний водитель автобуса, обгоняя молоковоз, выехал на встречную полосу. Возле перекрёстка он столкнулся с легковым автомобилем Rover, за рулём которого находилась 27-летняя беременная женщина. В результате аварии автобус с 22 детьми съехал в кювет и опрокинулся на бок.

“Предварительно, дети не пострадали. Водитель легкового автомобиля доставлена в больницу для медицинского осмотра”, — отметили в УВД Минского облисполкома.

Обновлено В Минском областном центре скорой помощи добавили, что после осмотра 11 детей в сопровождении взрослых отпустили домой. Четырёхлетнюю девочку отправили на амбулаторное лечение, а вот водитель легковушки пострадала больше всего. С предварительными диагнозами ЧМТ, ушиб грудной клетки, закрытая травма живота, перелом головки левой локтевой кости и рваная рана голени беременную женщину доставили в больницу, сообщили в Минздраве.

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