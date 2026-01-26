На Витебщине 500 работникам не доплатили 770 тыс. рублей зарплаты

Опубликовано: 26.01.2026 15:48 , Обновлено: 26.01.2026

В Витебской области работникам в 2025 году не доплатили порядка 770 тыс. рублей. Вернуть задолженности по зарплатам удалось только после того, как вопросу подключалась прокуратура и Департамент госинспекции труда Министерства труда и социальной защиты и органы местные власти.

Согласно отчёту прокуратуры Витебской области, в 2025 году у 29 организаций области (17 сельскохозяйственных и 4 промышленных предприятия) были задолженности по выплате заработной платы. При этом проблема своевременных выплат работникам причитающихся им денег, по данным прокуратуры, характерна как для государственных, так и для частных предприятий.

Согласно годовой статистике, больше всего задолженностей по зарплате - у организаций коммунальной формы собственности (15 предприятий), чуть меньше - организаций без ведомственной подчиненности (13), организация республиканской формы собственности в перечне была всего одна.

Помимо собственно задержек зарплат, выявляли в прошлом году проверяющие из Витебского областного управления Департамента госинспекции труда и сроки выплаты отпускных, а также задерживали окончательный расчет при увольнении сотрудников. Таких фактов за год набралось не меньше 304 организациях области (из них 46 - в сфере сельского хозяйства).

Только после вмешательства прокуратуры в Витебске и по области выплатили задержанные зарплаты и выплаты более 500 человек. Общая сумма выплат превысила 440 тыс. рублей. Также были выплачены почти 330 тыс. рублей, недоплаченных семью субъектами малого предпринимательства.

В качестве примера в ведомстве привели одну организацию, где зарплату задержали 47 работникам на общую сумму почти 90 тыс. рублей, то есть в среднем почти по 2 тыс. рублей на человека.

К административной ответственности за задержки зарплат привлекли 19 должностных лиц субъектов хозяйствования Витебщины, а вопрос в прокуратуре пообещали держать на контроле.

Кстати, в декабре у части белорусов зарплаты за месяц подскочили сразу на 1900 рублей, тогда как у работников другой сферы экономики месячная прибавка оказалась куда скромнее - всего 100 рублей. Об этом свидетельствуют свежие данные Белстата.

Данные Белстата: в декабре у части белорусов зарплаты выросли сразу на 1900 рублей. А у кого на 100?