Данные Белстата: в декабре у части белорусов зарплаты выросли сразу на 1900 рублей. А у кого на 100?
Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 26 января опубликовал свежие данные по номинальной начисленной средней зарплате белорусов за декабрь 2025 года. Оказалось, что у части белорусов зарплаты за месяц подскочили сразу на 1900 рублей, тогда как у работников другой сферы экономики месячная прибавка оказалась куда скромнее - всего 100 рублей.
Согласно официальным данным Белстата, белорусы в среднем зарабатывали “грязными” (то есть до уплаты обязательных налогов и вычетов) в декабре 3112,7 рубля . По сравнению с ноябрём этот показатель подрос на 15,1% - плюс 409 рубля.
Самую значительную прибавку за месяц получили минчане: в столице показатель средней зарплаты подскочил сразу на 20,5% ( плюс 730,1 рубля ) - с 3560,8 до 4290,9 рубля. Скромнее всего прибавка на Могилёвщине - плюс 8,8% или 200,1 рубля .
|Регион
|Ноябрь (руб.)
|Декабрь (руб.)
|Разница (руб.)
|Рост (%)
|Республика Беларусь (в среднем)
|2703,7
|3112,7
|+409,0
|15,1%
|г. Минск
|3560,8
|4290,9
|+730,1
|20,5%
|Минская обл.
|2741,5
|3171,8
|+430,3
|15,7%
|Гродненская обл.
|2441,9
|2681,9
|+240,0
|9,8%
|Брестская обл.
|2422,8
|2852,7
|+429,9
|17,7%
|Гомельская обл.
|2397,3
|2623,5
|+226,2
|9,4%
|Могилевская обл.
|2285,1
|2485,2
|+200,1
|8,8%
|Витебская обл.
|2244,5
|2518,2
|+273,7
|12,2%
В каких сферах экономики самый большой прирост зп за месяц?
Если сравнивать доходы белорусов по сферам экономической деятельности, то окажется, что прирост зарплат в декабре по сравнению с ноябрём был очень неравномерным. По всем сферам, охваченным статистикой Белстата, средние зарплаты вышли за границу 2000 рублей, но в каких-то - лишь на десятки рублей, а в каких-то - в несколько раз.
Ощутимее всего рост средних зарплат оказался в сфере финансовой и страховой деятельности, что можно объяснить годовыми бонусами (в том числе так называемой 13-й зарплаты), которые зачастую выплачивают в декабре компании в этой сфере. В результате там зарплаты подскочили с 3727,5 до 5664,8 рубля, то есть сразу на 1937,3 рубля или +52%.
Впрочем, лидером по средней зарплате по-прежнему осталась IT-сфера. Следуя данным Белстата, у белорусских айтишников зарплата за месяц скакнула на 1164,7 рубля (или 19,7%) - до 7069,7 рублей .
Меньше всего прирост в зарплате ощутили работники сельского, лесного и рыбного хозяйства. Там за месяц средняя цифра выросла всего на 4,2% (+98,8 рубля) - до 2431,1 рубля.
Впрочем, в абсолютных цифрах за декабрь это не самый низкий показатель. Самые низкие средние зарплаты, согласно Белстату, по-прежнему остаются у работников сферы образования - 2039,9 рубля (+151 рубль, по сравнению с ноябрём, или +8%).
|Сфера деятельности
|Ноябрь (руб.)
|Декабрь (руб.)
|Разница (руб.)
|Рост (%)
|Информация и связь
|5905,0
|7069,7
|+1164,7
|19,7%
|Финансовая и страховая деятельн.
|3727,5
|5664,8
|+1937,3
|52,0%
|Профессиональная, научная и техн.
|3359,6
|4078,8
|+719,2
|21,4%
|Строительство
|3497,1
|3903,4
|+406,3
|11,6%
|Промышленность
|2817,6
|3285,1
|+467,5
|16,6%
|Транспорт и логистика
|2578,2
|2887,9
|+309,7
|12,0%
|Торговля и ремонт авто
|2508,4
|2929,9
|+421,5
|16,8%
|Операции с недвижимостью
|2423,4
|2939,0
|+515,6
|21,3%
|Сельское, лесное и рыбное хоз-во
|2332,3
|2431,1
|+98,8
|4,2%
|Здравоохранение
|2178,7
|2464,0
|+285,3
|13,1%
|Образование
|1888,9
|2039,9
|+151,0
|8,0%
Напомним, недавно Белстат опубликовал свежие данные по медианной зарплате белорусов. Именно этот экономический показатель, а не показатель средней начисленной зп, считают более точным индикатором, отражающим реальные доходы рабочих. Посчитали, как он изменился за год и какова будет картина, если перевести зарплаты белорусов в долларовый эквивалент.
Медианная зарплата белорусов подросла на 16% за год. А в долларах?