Данные Белстата: в декабре у части белорусов зарплаты выросли сразу на 1900 рублей. А у кого на 100?

Опубликовано: 26.01.2026 11:53 , Обновлено: 28.01.2026

Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 26 января опубликовал свежие данные по номинальной начисленной средней зарплате белорусов за декабрь 2025 года. Оказалось, что у части белорусов зарплаты за месяц подскочили сразу на 1900 рублей, тогда как у работников другой сферы экономики месячная прибавка оказалась куда скромнее - всего 100 рублей.

Согласно официальным данным Белстата, белорусы в среднем зарабатывали “грязными” (то есть до уплаты обязательных налогов и вычетов) в декабре 3112,7 рубля . По сравнению с ноябрём этот показатель подрос на 15,1% - плюс 409 рубля.

Самую значительную прибавку за месяц получили минчане: в столице показатель средней зарплаты подскочил сразу на 20,5% ( плюс 730,1 рубля ) - с 3560,8 до 4290,9 рубля. Скромнее всего прибавка на Могилёвщине - плюс 8,8% или 200,1 рубля .

Регион Ноябрь (руб.) Декабрь (руб.) Разница (руб.) Рост (%) Республика Беларусь (в среднем) 2703,7 3112,7 +409,0 15,1% г. Минск 3560,8 4290,9 +730,1 20,5% Минская обл. 2741,5 3171,8 +430,3 15,7% Гродненская обл. 2441,9 2681,9 +240,0 9,8% Брестская обл. 2422,8 2852,7 +429,9 17,7% Гомельская обл. 2397,3 2623,5 +226,2 9,4% Могилевская обл. 2285,1 2485,2 +200,1 8,8% Витебская обл. 2244,5 2518,2 +273,7 12,2%

В каких сферах экономики самый большой прирост зп за месяц?

Если сравнивать доходы белорусов по сферам экономической деятельности, то окажется, что прирост зарплат в декабре по сравнению с ноябрём был очень неравномерным. По всем сферам, охваченным статистикой Белстата, средние зарплаты вышли за границу 2000 рублей, но в каких-то - лишь на десятки рублей, а в каких-то - в несколько раз.

Ощутимее всего рост средних зарплат оказался в сфере финансовой и страховой деятельности, что можно объяснить годовыми бонусами (в том числе так называемой 13-й зарплаты), которые зачастую выплачивают в декабре компании в этой сфере. В результате там зарплаты подскочили с 3727,5 до 5664,8 рубля, то есть сразу на 1937,3 рубля или +52%.

Впрочем, лидером по средней зарплате по-прежнему осталась IT-сфера. Следуя данным Белстата, у белорусских айтишников зарплата за месяц скакнула на 1164,7 рубля (или 19,7%) - до 7069,7 рублей .

Меньше всего прирост в зарплате ощутили работники сельского, лесного и рыбного хозяйства. Там за месяц средняя цифра выросла всего на 4,2% (+98,8 рубля) - до 2431,1 рубля.

Впрочем, в абсолютных цифрах за декабрь это не самый низкий показатель. Самые низкие средние зарплаты, согласно Белстату, по-прежнему остаются у работников сферы образования - 2039,9 рубля (+151 рубль, по сравнению с ноябрём, или +8%).

Сфера деятельности Ноябрь (руб.) Декабрь (руб.) Разница (руб.) Рост (%) Информация и связь 5905,0 7069,7 +1164,7 19,7% Финансовая и страховая деятельн. 3727,5 5664,8 +1937,3 52,0% Профессиональная, научная и техн. 3359,6 4078,8 +719,2 21,4% Строительство 3497,1 3903,4 +406,3 11,6% Промышленность 2817,6 3285,1 +467,5 16,6% Транспорт и логистика 2578,2 2887,9 +309,7 12,0% Торговля и ремонт авто 2508,4 2929,9 +421,5 16,8% Операции с недвижимостью 2423,4 2939,0 +515,6 21,3% Сельское, лесное и рыбное хоз-во 2332,3 2431,1 +98,8 4,2% Здравоохранение 2178,7 2464,0 +285,3 13,1% Образование 1888,9 2039,9 +151,0 8,0%

Напомним, недавно Белстат опубликовал свежие данные по медианной зарплате белорусов. Именно этот экономический показатель, а не показатель средней начисленной зп, считают более точным индикатором, отражающим реальные доходы рабочих. Посчитали, как он изменился за год и какова будет картина, если перевести зарплаты белорусов в долларовый эквивалент.

Медианная зарплата белорусов подросла на 16% за год. А в долларах?