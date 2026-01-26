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Данные Белстата: в декабре у части белорусов зарплаты выросли сразу на 1900 рублей. А у кого на 100?

Данные Белстата: в декабре у части белорусов зарплаты выросли сразу на 1900 рублей. А у кого на 100?
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Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) 26 января опубликовал свежие данные по номинальной начисленной средней зарплате белорусов за декабрь 2025 года. Оказалось, что у части белорусов зарплаты за месяц подскочили сразу на 1900 рублей, тогда как у работников другой сферы экономики месячная прибавка оказалась куда скромнее - всего 100 рублей.

Согласно официальным данным Белстата, белорусы в среднем зарабатывали “грязными” (то есть до уплаты обязательных налогов и вычетов) в декабре 3112,7 рубля . По сравнению с ноябрём этот показатель подрос на 15,1% - плюс 409 рубля.

Самую значительную прибавку за месяц получили минчане: в столице показатель средней зарплаты подскочил сразу на 20,5% ( плюс 730,1 рубля ) - с 3560,8 до 4290,9 рубля. Скромнее всего прибавка на Могилёвщине - плюс 8,8% или 200,1 рубля .

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РегионНоябрь (руб.)Декабрь (руб.)Разница (руб.)Рост (%)
Республика Беларусь (в среднем)2703,73112,7+409,015,1%
г. Минск3560,84290,9+730,120,5%
Минская обл.2741,53171,8+430,315,7%
Гродненская обл.2441,92681,9+240,09,8%
Брестская обл.2422,82852,7+429,917,7%
Гомельская обл.2397,32623,5+226,29,4%
Могилевская обл.2285,12485,2+200,18,8%
Витебская обл.2244,52518,2+273,712,2%

В каких сферах экономики самый большой прирост зп за месяц?

Если сравнивать доходы белорусов по сферам экономической деятельности, то окажется, что прирост зарплат в декабре по сравнению с ноябрём был очень неравномерным. По всем сферам, охваченным статистикой Белстата, средние зарплаты вышли за границу 2000 рублей, но в каких-то - лишь на десятки рублей, а в каких-то - в несколько раз.

Ощутимее всего рост средних зарплат оказался в сфере финансовой и страховой деятельности, что можно объяснить годовыми бонусами (в том числе так называемой 13-й зарплаты), которые зачастую выплачивают в декабре компании в этой сфере. В результате там зарплаты подскочили с 3727,5 до 5664,8 рубля, то есть сразу на 1937,3 рубля или +52%.

Впрочем, лидером по средней зарплате по-прежнему осталась IT-сфера. Следуя данным Белстата, у белорусских айтишников зарплата за месяц скакнула на 1164,7 рубля (или 19,7%) - до 7069,7 рублей .

Меньше всего прирост в зарплате ощутили работники сельского, лесного и рыбного хозяйства. Там за месяц средняя цифра выросла всего на 4,2% (+98,8 рубля) - до 2431,1 рубля.

Впрочем, в абсолютных цифрах за декабрь это не самый низкий показатель. Самые низкие средние зарплаты, согласно Белстату, по-прежнему остаются у работников сферы образования - 2039,9 рубля (+151 рубль, по сравнению с  ноябрём, или +8%).

Сфера деятельностиНоябрь (руб.)Декабрь (руб.)Разница (руб.)Рост (%)
Информация и связь5905,07069,7+1164,719,7%
Финансовая и страховая деятельн.3727,55664,8+1937,352,0%
Профессиональная, научная и техн.3359,64078,8+719,221,4%
Строительство3497,13903,4+406,311,6%
Промышленность2817,63285,1+467,516,6%
Транспорт и логистика2578,22887,9+309,712,0%
Торговля и ремонт авто2508,42929,9+421,516,8%
Операции с недвижимостью2423,42939,0+515,621,3%
Сельское, лесное и рыбное хоз-во2332,32431,1+98,84,2%
Здравоохранение2178,72464,0+285,313,1%
Образование1888,92039,9+151,08,0%

Напомним, недавно Белстат опубликовал свежие данные по медианной зарплате белорусов. Именно этот экономический показатель, а не показатель средней начисленной зп, считают более точным индикатором, отражающим реальные доходы рабочих. Посчитали, как он изменился за год и какова будет картина, если перевести зарплаты белорусов в долларовый эквивалент.

Медианная зарплата белорусов подросла на 16% за год. А в долларах?

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