На видео попало, как Volkswagen протаранил кирпичную стену в Минске. В ГАИ объяснили причину

🎥 Видео

Опубликовано: 17.05.2024 15:01 , Обновлено: 17.05.2024

В пятницу, 17 мая, на улице Жебрака легковой автомобиль Volkswagen вылетел за пределы проезжей части и врезался в кирпичную стену гаража во дворе частного дома. Госавтоинспекция Минска поделилась записью с камер наружного видеонаблюдения, на которой запечатлён момент аварии, и объяснила, что стало причиной ЧП.

По данным УГАИ ГУВД Мингорисполкома, ДТП произошло около 10:00. Volkswagen двигался по улице Скрипникова в направлении улицы Притыцкого и, как можно рассмотреть на видео, в какой-то момент выехал за пределы проезжей части. Остановить авто смогла только стена гаража, расположенного по улице Жебрака.

По предварительной информации правоохранителей, за рулём была 45-летняя женщина, которой, предположительно, стало плохо прямо в дороге. Медики госпитализировали её. Больше в ДТП никто не пострадал.

В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям, что садиться за руль в болезненном или утомленном состоянии запрещается, поскольку это “ставит под угрозу безопасность дорожного движения”

“В случае если водитель почувствовал ухудшение самочувствия, необходимо остановиться в безопасном месте и отдохнуть. При необходимости следует вызвать скорую медицинскую помощь”, - заявили в ГАИ.

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