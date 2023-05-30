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На видео попало, как водитель на минской МКАД "перестроился" под удар сразу трех авто

На видео попало, как водитель на минской МКАД "перестроился" под удар сразу трех авто
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🎥 Видео

На МКАД в Минске утром 30 мая произошло ДТП с участием сразу четырех автомобилей. Причиной аварии стала попытка одного из водителей перестроится. Видео с моментом происшествия опубликовали в телеграм-канале столичной ГАИ.

По предварительной информации инспекторов, 30-летний водитель Chevrolet ехал по МКАД и в районе 2-го км решил перестроится. Однако в результате столкнулся с тремя автомобилями — Lifan, Skoda и Ford.

К счастью, никто не пострадал.

Как видно на видео, все произошло в считанные секунды:

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К слову, в ГАИ напомнили, что при перестроении водитель «должен убедится в безопасности своего маневра и уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения».

Ранее Телеграф писал, что в ГАИ показали видео погони за скутером в Новополоцке:

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