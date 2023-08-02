На видео попало, как в Могилеве мужчина 20 минут "плавал на лодке" по двору. Чем закончилось?
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Ночью, в одном из дворов Могилева, мужчина передвигался по дороге весьма специфическим способом: сидя на асфальте он греб, будто он в лодке.
В итоге, через 20 минут он захотел встать, но не удержался и повредил чужую машину, рассказал о случившемся “Могилев Онлайн”.
Владелец авто обнаружил повреждения и вызвал ГАИ, предположив, что кто-то совершил ДТП и скрылся.
Однако, с помощью записей с камеры видеонаблюдения удалось установить виновника. Его оштрафовали.
Напомним, ранее Телеграф писал, что в Гродно ГАИ нашла водителя, ездившего по велодорожке:
В Гродно ГАИ нашла водителя, ездившего по велодорожке. Как наказали?