На видео попало, как в Могилеве мужчина 20 минут "плавал на лодке" по двору. Чем закончилось?

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Опубликовано: 02.08.2023 19:23 , Обновлено: 02.08.2023

Ночью, в одном из дворов Могилева, мужчина передвигался по дороге весьма специфическим способом: сидя на асфальте он греб, будто он в лодке.

В итоге, через 20 минут он захотел встать, но не удержался и повредил чужую машину, рассказал о случившемся “Могилев Онлайн”.

Владелец авто обнаружил повреждения и вызвал ГАИ, предположив, что кто-то совершил ДТП и скрылся.

Однако, с помощью записей с камеры видеонаблюдения удалось установить виновника. Его оштрафовали.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в Гродно ГАИ нашла водителя, ездившего по велодорожке:

В Гродно ГАИ нашла водителя, ездившего по велодорожке. Как наказали?