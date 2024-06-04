На видео попало, как на трассе Минск-Брест загорелся грузовик

🎥 Видео

Опубликовано: 04.06.2024 11:37 , Обновлено: 04.06.2024

На трассе М1 "Минск-Брест" загорелся грузовик. Видео происшествия утром во вторник, 4 июня, поделились очевидцы, однако официальной информации от представителей Госавтоинспекции или Министерство по чрезвычайным ситуациям пока не поступало.

Кадрами с места происшествия с брестскими Telegram-каналами поделились водители проезжавших мимо автомобилей. По ним видно, что кабина грузовика успела выгореть практически полностью, Однако, что именно стало причиной возгорания грузовика, пока не известно.

Похожую картину, как сообщал ранее Telegraf.news, можно было наблюдать 3 июня на трассе Р99 около города Свислочь. Там на перекрёстке столкнулись два грузовика, один из них опрокинулся на бок и раздавил легковушку, а сам загорелся.

«Выглядит очень жутко» — Под Свислочью грузовик раздавил легковушку и загорелся