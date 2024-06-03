"Выглядит очень жутко" - Под Свислочью грузовик раздавил легковушку и загорелся
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На перекрестке трассы Р99 около города Свислочь столкнулись два грузовика, один из них опрокинулся на бок и раздавил легковушку.
Как сообщил канал Autogrodno.by, ДТП произошло 3 июня в 14:40 на повороте на Свислочь. Опрокинувшийся грузовик загорелся.
По информации читателя портала, который прислал видео в редакцию, легковушка зажата, но люди успели выбежать из машины. “Насколько я знаю, никто серьезно не пострадал, хоть выглядит все очень жутко”, - поделился он.
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