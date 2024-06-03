"Выглядит очень жутко" - Под Свислочью грузовик раздавил легковушку и загорелся

🎥 Видео

Опубликовано: 03.06.2024 15:19 , Обновлено: 03.06.2024

На перекрестке трассы Р99 около города Свислочь столкнулись два грузовика, один из них опрокинулся на бок и раздавил легковушку.

Как сообщил канал Autogrodno.by, ДТП произошло 3 июня в 14:40 на повороте на Свислочь. Опрокинувшийся грузовик загорелся.

По информации читателя портала, который прислал видео в редакцию, легковушка зажата, но люди успели выбежать из машины. “Насколько я знаю, никто серьезно не пострадал, хоть выглядит все очень жутко”, - поделился он.