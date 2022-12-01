На трассе возле Щущина маршрутка сбила лося
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На трассе М6 недалеко от Щущина Гродненской области маршрутка сбила лося. Это произошло вечером 1 декабря, сообщили очевидцы.
По их словам изданию АвтоГродно, маршрутка вылетела в кювет и врезалась в дерево. Животное умерло.
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Как сообщили в ГАИ, в маршрутке находились 27-летний водитель и 11 пассажиров. В больницу доставили несколько человек.
Также говорят, что на место происшествия приехали медики.
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Ранее Телеграф писал, что в Чашникском район Витебской области женщина на велосипеде с подвесным двигателем каким-то образом наехала на лося, при этом сбив его.
В Чашниках велосипедистка наехала на лося. В прямом смысле слова
Темы: #Происшествия #Беларусь