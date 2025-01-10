На трассе под Бобруйском загорелся бензовоз

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Опубликовано: 10.01.2025 12:33 , Обновлено: 10.01.2025

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси сообщили об инциденте, который в пятницу днём произошёл под Бобруйском на Могилёвщине. Так, прямо на трассе загорелся бензовоз.

В спасательном ведомстве показали кадры тушения и рассказали, что ЧП случилось около деревни Заболотье. После прибытия сотрудников МЧС возгорание ликвидировали, после чего начали смывать горючее топливо с проезжей части. Никто не пострадал, причина инцидента устанавливается.

[obnovleno_b] Чуть позже в УВД Могилёвского облисполкома добавили, что ЧП произошло на 176-ом километре автодороги М-5 “Минск — Гомель”. 20-летний водитель увидел возгорание задней части бензовоза, после чего съехал на обочину и остановился.

“В связи с разливом нефтепродукта движение на данном участке дороги перекрыто. Объезд организован по автодороге Р-43 “Граница РФ — Кричев — Бобруйск — Ивацевичи”. Уважаемые водители, учитывайте данную информацию при выборе своего маршрута”, — отметили в милиции. [/obnovleno_b]

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