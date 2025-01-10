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Опубликовано: 10.01.2025 08:28 , Обновлено: 10.01.2025

В Гомеле мужчина напал на инкассаторов у торгового центра. Сначала он попытался проникнуть в их автомобиль, а затем устроил потасовку. Угомонить разбушевавшегося посетителя удалось лишь сотрудникам Департамента охраны.

По данным Департамента охраны, нападавший - 39-летний мужчина - в момент нападения был сильно пьян и, по словам очевидцев, “явно не осознавал своих действий”.

Как видно по записям с камер наружного наблюдения, установленным на входе в торговый центр, вначале мужчина подошел к бронированному автомобилю инкассаторов, когда те припарковались у входа, и попытался открыть двери. Сделать это ему не удалось, после чего он сосредоточил всё своё внимание на самих инкассаторов. На камеры попал и момент драки с двумя сотрудниками инкассации. Под раздачу попал и случайно оказавшийся рядом покупатель.

Утихомирить дебошира смогли лишь сотрудники Департамента охраны, которые прибыли спустя считанные минуты после того, как охранники торгового центра нажали “тревожную кнопку”.

По данным Telegram-канала Департамента охраны, задержанного доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по данному факту проводится проверка.