На трассе «Минск-Могилев» маршрутка с пассажирами влетела в ограждение. Семь человек увезли в больницу

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Опубликовано: 07.02.2024 12:45 , Обновлено: 07.02.2024

Утром в среду, 7 февраля, на трассе М4 произошло ДТП с участием маршрутного такси. В салоне ехали десять пассажиров. Понадобилась помощь медиков.

Авария случилась около девяти утра на 130-м километре трассы М4 (Минск-Могилев), неподалеку от деревни Василевщина, сообщили в УВД Минского облисполкома.

«31-летний могилевчанин, управляя маршрутным такси, по предварительной информации, не справился с управлением. При перестроении из правой полосы движения в левую автомобиль занесло. Маршрутка врезалась в дорожное ограждение», – уточнили в милиции.

По информации УВД, в момент аварии в микроавтобусе ехали десять пассажиров, трое с различными травмами госпитализированы. Еще четверых доставили в больницу для осмотра.

Ранее Телеграф писал, что около 9 часов утра 6 февраля в деревне Манчицы Свислочского района Гродненской области произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль «Ауди» столкнулся с автобусом «МАЗ». В легковом авто были две женщины, одна из них погибла.

На Гродненщине в лобовом ДТП с автобусом погибла женщина-водитель