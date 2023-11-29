Telegraf.news
ru

Грузовик с солью перевернулся на Слуцкой трассе

Грузовик с солью перевернулся на Слуцкой трассе
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Самосвал МАЗ, который вез из Солигорска в Фаниполь соль, опрокинулся на Слуцкой трассе. Прицеп грузовика уехал в кювет.

В ГАИ сообщили, что авария произошла из-за неисправности прицепа, дышло которого отломилось, из-за чего он толкнул вперёд машину. МАЗ в итоге лег на бок, а прицеп съехал с обочины. Водитель машины не пострадал, сообщило издание zorkanews.

image

image

image

image

image

Будет ли теперь всю зиму на месте аварии таять снег, покажет время.

Ранее Телеграф сообщил, что утром 27 ноября на дороге Р-122 недалеко от Чаус автомобиль Fiat столкнулся с автобусом МАЗ. Водители еще двух автомобилей, не успев среагировать, также стали участниками ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД Беларуси.

В Чаусском районе столкнулись 3 легковых авто и автобус. Погибли 2 человека

Темы: