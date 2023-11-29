Грузовик с солью перевернулся на Слуцкой трассе

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Опубликовано: 29.11.2023 14:40 , Обновлено: 29.11.2023

Самосвал МАЗ, который вез из Солигорска в Фаниполь соль, опрокинулся на Слуцкой трассе. Прицеп грузовика уехал в кювет.

В ГАИ сообщили, что авария произошла из-за неисправности прицепа, дышло которого отломилось, из-за чего он толкнул вперёд машину. МАЗ в итоге лег на бок, а прицеп съехал с обочины. Водитель машины не пострадал, сообщило издание zorkanews.

Будет ли теперь всю зиму на месте аварии таять снег, покажет время.

Ранее Телеграф сообщил, что утром 27 ноября на дороге Р-122 недалеко от Чаус автомобиль Fiat столкнулся с автобусом МАЗ. Водители еще двух автомобилей, не успев среагировать, также стали участниками ДТП. Подробности рассказали в телеграм-канале МВД Беларуси.

В Чаусском районе столкнулись 3 легковых авто и автобус. Погибли 2 человека