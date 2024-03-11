На стримера из Ошмян завели уголовное дело за "аморальное действие" в прямом эфире

Опубликовано: 11.03.2024 12:09 , Обновлено: 11.03.2024

В одной из социальных сетей мужчина во время прямого эфира неожиданно для зрителей совершил "определённое аморальное действие". Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома. Что грозит стримеру?

По данным ведомства, необдуманные действия привели 38-летнего жителя Ошмян к уголовному делу. Мужчина вёл прямой эфир из своей квартиры и внезапно для своих подписчиков совершил некое “аморальное действие”. Какое именно, в УВД не уточнили.

О необычной выходке в интернете узнали сотрудники Ошмянского РОВД. Действия белоруса приравняли к статье об изготовлении и распространении порнографических материалов. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

“Напоминаем, что своё поведение нужно контролировать везде, в том числе и в виртуальном пространстве. Ведь за противоправными действиями в сети стоит вполне реальная ответственность”, — подчеркнули в официальном Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома.

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