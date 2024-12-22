На станции минского метро переставали работать валидаторы. Что случилось?

Опубликовано: 22.12.2024 18:02 , Обновлено: 22.12.2024

На станции "Каменная горка" Минского метрополитена днем 22 декабря переставали работать валидаторы на турникетах, но только на две минуты. В пресс-службе метро назвали причины случившегося.

Сбой зафиксировали в 15:29. “В 15:31 соответствующие специалисты метрополитена восстановили функционирование валидаторов и они начали работать в штатном режиме”, - [link href=“https://t.me/minskoemetro/10059” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщили [/link] в Минском метрополитене.

По его информации, валидаторы переставали работать по “техническим причинам”. Как [link href=“https://sputnik.by/20241222/sboy-v-rabote-validatorov-proizoshel-na-kamennoy-gorke-1092138662.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] агентство Sputnik, в это время пройти турникеты можно было с помощью жетонов, но люди неохотно их покупали, и у входа на станцию образовалась толпа.

Напомним, валидаторы в метро используют для оплаты поездки проездными документами или с помощью банковских карт, а также смартфонов или “умных” часов.

Ранее Telegraf.news писал, что в Сети появилось видео инцидента в столичном метро, из-за которого 17 декабря остановили движение по Автозаводской линии. Оказалось, что на станции “Спортивная” с платформы спрыгнул молодой человек: усевшись на рельсы, он какое-то время отказывался уходить.

«Давай руку» — В Минском метро молодой человек упал на рельсы и не хотел вставать