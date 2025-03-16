На станции метро «Немига» мужчина упал на рельсы

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Опубликовано: 16.03.2025 14:48 , Обновлено: 16.03.2025

Ранним утром на станции метро «Немига» в Минске произошёл инцидент. Молодой человек упал на рельсы. Как сообщили агентству «Минск-Новости» в пресс-службе минского метрополитена, инцидент произошёл в 05:37.

Очевидцы оперативно подняли молодого человека обратно на платформу. Судя по кадрам, самостоятельно подняться он не мог. Какие-либо подробности о состоянии молодого человека и причинах падения не сообщаются.

В метрополитене уточнили, что инцидент не повлиял на график движения поездов. Видео с места событий предоставили подписчики агентства.

Ранее журналисты Telegraf.news писали о большом количестве вакансий в минском метрополитене. В организации заверили, что заработная плата может достигать 3 800 рублей.

Зарплата до 3800 рублей. Минский метрополитен позвал на работу более 400 белорусов. Какие вакансии предложил?