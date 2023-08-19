Самолет «Белавиа» запросил аварийное снижение. В авиакомпании рассказали, что случилось

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Опубликовано: 19.08.2023 11:53 , Обновлено: 20.08.2023

Капитан борта «Белавиа» (рейс BRU966), который 18 августа летел из Екатеринбурга в Минск, заподозрил разгерметизацию и запросил аварийное снижение.

В 14.27, когда самолет находился еще в зоне ответственности Московского регионального центра Единой системы организации воздушного движения, капитан воздушного судна доложил о разгерметизации и запросил аварийное снижение. “Капитан принял решение следовать в аэродром назначения”, сообщает сервис мониторинга авиаинцидентов.

Борт благополучно приземлился в Минске в 17.56, помощь не потребовалась.

Onliner обратился за комментарием в «Белавиа».

Как рассказали представители авиакомпании, разгерметизации все-таки не было.

“18 августа на рейсе «Белавиа» Екатеринбург — Минск на подлете к пункту назначения сработало светосигнальное табло, указывающее на неполадки в системе герметизации воздушного судна. Остальные показатели при этом оставались в пределах нормы. Тем не менее командир судна, заботясь прежде всего о безопасности пассажиров, объявил аварийное снижение. Разгерметизации судна не произошло, в результате самолет приземлился в Национальном аэропорту Минск согласно расписанию, в штатном режиме”, - пояснили в “Белавиа”.

Напомним, это не первый инцидент, произошедший в августе с самолетами “Белавиа”. Так, 8 августа борт «Белавиа» совершил в Витебске экстренную посадку:

Самолёт «Белавиа» совершил в Витебске экстренную посадку. Что известно?