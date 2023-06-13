В России столкнулись два танкера. В реку могло попасть до 90 тонн бензина
На реке Лена в Иркутской области 12 июня столкнулись два танкера.
Нефтяное пятно уже прошло по ряду населенных пунктов. В Киренском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.
По его словам, столкнулись стоящий в порту на ремонте танкер ТР-901 и танкер ТР-900 , перевозивший 832 тонны бензина. В результате повредилась одна из емкостей, в которой было 138 тонн топлива, которое начало выливаться в реку.
По данным главы региона, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн бензина. В Киренском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.
Местные СМИ написали, что столкновение произошло во время швартовки: экипаж не смог изменить курс.
Танкером ТР-900 управлял помощник капитана. А сам капитан, как показало медицинское освидетельствование, был пьян, сообщили РИА Новости.
Возбуждено уголовное дело.
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