В России столкнулись два танкера. В реку могло попасть до 90 тонн бензина

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Опубликовано: 13.06.2023 12:40 , Обновлено: 13.06.2023

На реке Лена в Иркутской области 12 июня столкнулись два танкера.

Нефтяное пятно уже прошло по ряду населенных пунктов. В Киренском районе ввели режим чрезвычайной ситуации, заявил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.

По его словам, столкнулись стоящий в порту на ремонте танкер ТР-901 и танкер ТР-900 , перевозивший 832 тонны бензина. В результате повредилась одна из емкостей, в которой было 138 тонн топлива, которое начало выливаться в реку.

По данным главы региона, в акваторию могло попасть от 60 до 90 тонн бензина. В Киренском районе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Местные СМИ написали, что столкновение произошло во время швартовки: экипаж не смог изменить курс.

Танкером ТР-900 управлял помощник капитана. А сам капитан, как показало медицинское освидетельствование, был пьян, сообщили РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело.

Внимание! В видео содержится ненормативная лексика!

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