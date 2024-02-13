На пожаре в общежитии в Минске эвакуировали 70 человек

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Опубликовано: 13.02.2024 07:45 , Обновлено: 13.02.2024

Около 19:55 в понедельник, 12 февраля, в здании общежития по улице Красина, 49 в Минске произошёл пожар в одной из жилых комнат на четвертом этаже. Из здания экстренно эвакуировали 70 человек.

Как рассказали в МЧС, обнаружить возгорание позволила система автоматической пожарной сигнализации. Именно благодаря ей люди вовремя среагировали на ЧП и смогли самостоятельно эвакуироваться ещё до прибытия спасателей: из подъезда, где произошёл пожар, эвакуировалось 25 человек, из соседних подъездов - еще 45 человек.

Как рассказали в Минском городском управлении МЧС, прибыв на место ЧП, спасатели увидели дым из окна на четвертом этаже, а в самой жилой комнате уже горело открытым пламенем имущество. В соседней комнате находилась женщина, которая звала на помощь.

“Работники МЧС проникли в опасную зону и при помощи маски для спасаемого вывели женщину 1984 года рождения на свежий воздух. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра. Впоследствии выяснилось, что она не пострадала”, - рассказали о события вчерашнего вечера в МЧС. Других пострадавших нет.

Результатом ЧП стало сгоревшее имущество в жилой комнате, кухне и коридоре. Общая площадь, пострадавшая от пожара, составила около 30 квадратных метров. В настоящее время выясняется причина возгорания.

Напомним, на прошлой неделе пожар произошёл в другом минском общежитии - на улице Кропоткина, 95, в здании, принадлежащем УП “Ремфорт” Минскоблсельстроя.

Очевидцы сняли на видео пожар в общежитии в Минске