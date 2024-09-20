На польском участке Беловежской пущи рядом с границей Беларуси произошёл пожар

🎥 Видео

Опубликовано: 20.09.2024 09:09 , Обновлено: 20.09.2024

Сотрудники пограничного поста в польской Наревке обнаружили рядом с границей Беларуси пожар в Беловежской пуще. Как сообщили в ведомстве, огонь возник «в глубине леса на маршруте преследования лиц, незаконно пересекших границу Польши».

Там добавили, что пограничники приступили к тушению огня и вызвали на место пожарную и лесную охрану.

“Ситуация контролировалась до прибытия пожарных. Пожар был успешно потушен”, - сообщили в польской Погранслужбе.

Ранее Telegraf.news сообщал, что Польша приступила к строительству электронного забора на люблинском участке польско-белорусской границы на реке Буг. Согласно планам польских властей, длина электронного заграждения на реке Буг, по которой пролегает часть белорусско-польской границы, составит 172 километра.

«Мышь не проскочит» — Польша приступила к строительству электронного забора на реке у границы с Беларусью