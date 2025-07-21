На Могилёвщине в лес отправили 300 человек ОМОН, патрульных и добровольцев

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Опубликовано: 21.07.2025 08:48 , Обновлено: 21.07.2025

В Быховском районе Могилёвской области вечером 20 июля по просьбе милиции были отправлены в лес порядка 300 человек: сотрудники уголовного розыска УВД Могилевского облисполкома, ГАИ, бойцы ОМОН, патрульно-постовой службы, участковые, с также спасатели, МЧС, охотники и просто добровольцы из числа местных жителей. Всех их бросили на поиски 8-летней девочки, потерявшейся в лесу.

Как рассказали в пресс-службе УВД Могоблисполкома, сообщение о ребёнке, потерявшемся в лесу вблизи деревни Дунаек, поступило уже вечером. Было известно, что девочка пошла в лес вместе со своими бабушкой и дедушкой. В какой-то момент ребёнок пропал из поля зрения взрослых и самостоятельно найти и дозваться девочку в чаще им не удалось.

В результате взрослые обратились за помощью к спасателям и на поиски 8-летней девочки подняли сотни люедей.



Фото: УВД Могоблисполкома









На этот раз поиски не затянулись надолго, более того, девочка самостоятельно вышла из леса. Правда, малышка заплутала и вышла в районе соседней деревни. Там ребёнка заметили местные жители и сообщили, куда следует.

В связи с инцидентом в милиции напомнили взрослым о том, что беря с собой в лес детей, их нельзя оставлять без присмотра, а также в обязательном порядке обеспечивать их наравне с остальными участниками “похода” в лес запасом воды и еды. Кроме того, в милиции напомнили, что отправляясь в лес нужно полностью зарядить мобильный телефон, надевать яркую и непромокаемую одежду и заранее сообщить кому-то из близких о планируемом маршруте “похода”.

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