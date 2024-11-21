На Могилёвщине мужчина устроил погром на почте и до смерти избил пенсионерку

Опубликовано: 21.11.2024 17:03 , Обновлено: 21.11.2024

В УВД Могилёвского облисполкома рассказали об инциденте, который произошёл сегодня, 21 ноября, в агрогородке Рясно Дрибинского района. 39-летний местный житель устроил погром в отделении почты и по непонятным причинам избил несколько женщин, в результате чего одна из них скончалась.

В милиции рассказали, что около 11:00 к ним поступило сообщение о неадекватном поведении местного жителя. После того, как на место прибыли сотрудники охраны правопорядка (один из них, по данным ведомства, и вовсе был на выходном), оказалось, что преступник не только устроил погром на почте, но и прутом избивал посетительниц.

“Услышав крики, правоохранитель сразу же бросился на помощь. Он выбил из рук злоумышленника прут, которым тот избивал женщину, обезвредил мужчину и удерживал его до прибытия коллег”, — сообщили в УВД Могилёвского облисполкома. Там добавили, что от полученных травм 71-летняя пенсионерка тут же скончалась. Ещё одну потерпевшую доставили в больницу. Самого мужчину задержали до выяснения обстоятельств, подытожили в милиции.

Ранее Telegraf.news писал, что недалеко от Гродно, возле технических водоёмов, которые в простонародье именуют “меловыми карьерами”, очевидцы обнаружили натянутую на уровне шеи железную проволоку. Судя по всему, опасность грозила местным мотоциклистам, которые любят кататься в этом районе. О необычном инциденте тут же сообщили в милицию.

Попытка убийства? Под Гродно нашли натянутую проволоку на дороге, где ездят мотоциклисты