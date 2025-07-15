На Могилёвщине КГК оштрафовал производителя стройматериалов на 500 000 рублей. В чём обвинили?

Опубликовано: 15.07.2025 11:15 , Обновлено: 15.07.2025

Комитет государственного контроля Могилёвской области оштрафовал одного из производителей строительных материалов на сумму более 500 тыс. рублей за нарушение порядка ценообразования.

Как сообщили в ведомстве, в ходе проверки они установили, что предприятие на протяжении более чем двух лет допускало систематические нарушения. В частности:

Повышало отпускные цены на свою продукцию без необходимого согласования с облисполкомом. Завышало предельный норматив рентабельности при формировании цен.

По информации Комитета госконтроля, общая стоимость продукции, реализованной по завышенным ценам, превысила 8 млн. рублей .

В КГК также напомнили о действующей ответственности за подобные нарушения. Так, завышение нормативов рентабельности влечёт штраф в двукратном размере разницы между фактической и расчётной выручкой.

А реализация товаров по ценам, не подтверждённым экономическими расчётами, может повлечь штраф в размере до 10% от стоимости реализованной продукции.

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