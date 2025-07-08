КГК после проверок участков белорусов пополнил бюджет на 450 000 рублей. Как?
Комитет государственного контроля (КГК) отчитался о первых результатах проверок в Гродненской области, где искали и изымали земельные участки белорусов, которые нарушили Указа президента №87.
В Госконтроле утверждают, что собственники не используют свои участки по назначению. Речь идёт, в первую очередь, о наделах, выделенных под строительство частных домов, которое так и не началось или длилось дольше обычного, или было остановлено.
“В Гродненской области обнаружено около 370 участков, где годами не начиналось или не ведётся строительство”, — заявила Татьяна Слабыш, заместитель председателя областного КГК.
По словам чиновницы, такие территории зарастали деревьями и кустарниками, а некоторые превращались в свалки строительного мусора. По ее словам, проверки проводились в рамках исполнения Указа Президента №87 от 07.02.2006, который направлен на сокращение числа заброшенных строительных объектов.
[inf] Указ Президента №87 — нормативный акт, регулирующий вопросы рационального использования земель и борьбы с “долгостроями”. В частности, документ предусматривает изъятие участков, где более трёх лет не ведётся строительство. [/inf]
В то же время, в КГК заявили, что существующая система контроля не обеспечивает желаемого в ведомстве результата. Причины:
- недостаточный учёт неиспользуемых участков;
- несвоевременное внесение данных в Единый реестр имущества (включая модуль “Свободные земельные участки”);
- слабая “профилактическая” работа с населением.
Татьяна Слабыш уточнила, что особенно остро эти вопросы стоят в Ивьевском и Дятловском районах. Тем не менее, принятые меры уже позволили пополнить бюджет на 450 тысяч рублей, сообщила газета Администрации президента “Сб. Беларусь сегодня”.
Не только земли: инвентаризация дач и гаражей
Тем временем КГК Гродненской области инициировал ещё одну масштабную проверку: в садоводческих товариществах и гаражных кооперативах. Согласно сообщению районной газеты “Дзяннiца”, контролёры уже выявили многочисленные нарушения.
При этом в комитете подчёркивают: все мероприятия проводятся в рамках указа о Годе благоустройства. Основная цель — наведение порядка в сфере землепользования и недвижимости.