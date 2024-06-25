На МКАД столкнулись 5 автомобилей. Что стало причиной?

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Опубликовано: 25.06.2024 13:13 , Обновлено: 25.06.2024

В УГАИ УВД Мингорисполкома сообщили об аварии на МКАД, которая случилась сегодня утром, около 10:00. По предварительной информации, на 49-ом километре от внешнего кольца столкнулись пять автомобилей — Mazda, BMW, Mitsubishi, Gelly и Ford.

По словам инспекторов ГАИ, инцидент на дороге произошёл из-за несоблюдения безопасной дистанции. В результате ДТП никто не пострадал, однако авария вызвала затор, а сами автомобили получили “механические повреждения”, сообщили в ведомстве.

Ранее Telegraf.news писал, что во вторник, 25 июня, в Молодечненском районе Минской области произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса. Подробности ДТП с фотографиями и видео предоставили в УВД Минского облисполкома.

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