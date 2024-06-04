На МКАД грузовик перекрыл проезд - образовалась большая пробка

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Опубликовано: 04.06.2024 15:07 , Обновлено: 04.06.2024

На внешней стороне минской кольцевой автодороги (МКАД) днем 4 июня около улицы Бабушкина произошла авария, грузовик перекрыл проезд, в результате чего образовалась большая пробка.

Обновлено По данным столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 11:30 из-за того, что 33-летний водитель грузового Renault во время движения на 20-м км внешнего кольца МКАД "не справился с управлением". Водитель от госпитализации отказался, о других пострадавших не сообщается.

Как сообщил очевидец ДТП, движение на участке сильно ограничено, затор растет. “Других участников ДТП не заметил. Могу лишь предположить, что фуру могли подрезать, из-за чего водитель не справился с управлением”, - рассказал порталу Onliner он.

Пострадавших очевидец тоже не видел, однако сообщил, что около фуры стояли двое мужчин, “которые руководили проездом”. “Сама фура перекрыла почти все полосы, машины проезжали между прицепом и отбойником, микроавтобусы и грузовики тормозили заранее, так как расстояние было слишком малым, чтобы проехать”, - продолжил очевидец.

По информации Onliner, хвост пробки растянулся до пересечения с улицей Казинца.

Скриншот: "Яндекс Карты"

“С 11:39 на МКАД в направлении Игуменского тракта из-за ДТП произошла остановка движения автобусов на маршрутах №7, 48, 88с, 114с”, - написал в своем Telegram-канале “Минсктранс”. В 13:40 движение возобновили.

Ранее Telegraf.news сообщал, что вечером 3 июня на улице Притыцкого в Минске столкнулись сразу шесть иномарок. По информации столичной ГАИ, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

В Минске в массовом ДТП столкнулись шесть иномарок