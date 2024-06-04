В Минске в массовом ДТП столкнулись шесть иномарок

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Опубликовано: 04.06.2024 07:44 , Обновлено: 04.06.2024

Сразу шесть иномарок столкнулись вечером 3 июня на столичной улице Притыцкого. По данным минской Госавтоинспекции, никто из участников массовой аварии серьёзно не пострадал - лишь автомобили получили механические повреждения.

Как рассказали в ГАИ Минска, авария произошла около 17:05, а её виновником, по предварительным данным, стал 24-летний водитель за рулём Volkswagen. Двигаясь по улице Притыцкого в направлении улицы Якубовского он, перестраиваясь, не уступил Volvo в соседней полосе. В результате от удара водитель не справился с управлением и врезался на стоящие автомобили Opel, Audi, Mazda и Renault.

В связи с данным ДПТ в ГАИ напомнили водителям о правилах безопасного перестроения: водитель обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, так, чтобы его действия не вынудили других участников изменить своё направление движения. То есть перестроение авто не должно приводить к резкому торможению других авто, которые движутся по полосе, на которую перестраивается водитель.