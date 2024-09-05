На минской кольцевой "паровозом" столкнулись 4 легковушки

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Опубликовано: 05.09.2024 14:01 , Обновлено: 05.09.2024

Утром 5 сентября на Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) столкнулись четыре легковушки. По информации ГАИ Минска, никто не пострадал.

В Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло около 07:40 в районе 19-го километра внешнего кольца МКАД. Столкнулись BMW, Kia, Honda, и Renault.

Машины получили механические повреждения. В ГАИ напомнили, что водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения при экстренном торможении или остановке.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Ранее Telegraf.news сообщал, что поздно вечером 4 сентября на улице Денисовской в Минске произошла авария с пассажирским автобусом. В него на остановке влетел легковой Volkswagen, в результате чего пострадала 16-летняя пассажирка авто.

В Минске Volkswagen влетел в автобус – пострадала 16-летняя пассажирка