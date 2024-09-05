В Минске Volkswagen влетел в автобус – пострадала 16-летняя пассажирка

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Опубликовано: 05.09.2024 08:56 , Обновлено: 05.09.2024

Поздно вечером 4 сентября на улице Денисовской в Минске произошла авария с пассажирским автобусом. В него на остановке влетел легковой Volkswagen, в результате чего пострадала 16-летняя пассажирка авто.

По предварительной информации, озвученной в столичной Госавтоинспекции, ДТП произошло около 23:20. За рулём иномарки был 19-летний мужчина. По не установленной пока причине он влетел в заднюю часть пассажирского автобуса МАЗ, который отъезжал от остановочного пункта.

Судя по фото с места ДТП, обнародованным инспекторами, машина получила серьёзные повреждения. В больницу с травмами с места ДТП увезли 16-летнюю девушку, а инспекторы совместно со следственно-оперативной группой продолжили выяснять обстоятельства аварии.

















В связи с данным ДТП в ГАИ напомнили водителям о том, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать не только действующие на данном участке дороги ограничения скорости, но и другие не менее важные факторы, такие как: