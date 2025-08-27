На Минщине ЖКХ вывозило мусор на свалку, но всё равно получило штраф в 8 400 рублей

Опубликовано: 27.08.2025 12:12 , Обновлено: 27.08.2025

Комитет государственного контроля Минской области рассказал, как в Пуховичском районе местное предприятие жилищно-коммунального хозяйства организовало вывоз мусора на уже закрытый полигон твёрдых бытовых отходов.

За это нарушение юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Размер штрафа для предприятия составил 8 400 рублей , что эквивалентно 200 базовым величинам.

Вероятнее всего, действия предприятия квалифицированы по статье 16.44 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение законодательства об обращении с отходами»). Часть 3 этой статьи за «нарушение иных требований законодательства» предусматривает для юридических лиц штраф в размере до тысячи базовых величин.

Кроме уплаты штрафа, нарушителя обязали устранить последствия своих действий. Теперь предприятие должно за свой счёт убрать все незаконно завезённые отходы и привести территорию полигона в надлежащее состояние.

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Кстати, закрытие полигонов ТБО — это не просто прекращение завоза мусора, а первый этап сложного процесса рекультивации земель. Такие объекты должны быть определённым образом законсервированы, чтобы минимизировать их вредное воздействие на окружающую среду.

Неправомерное захоронение новых отходов на закрытом полигоне нарушает этот процесс и создаёт дополнительные экологические риски, включая возможность загрязнения почвы и грунтовых вод.

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